قتلى في غرق قارب مهاجرين بالبحر المتوسط

ابوظبي - سيف اليزيد - لقي تسعة أشخاص على الأقل حتفهم في حادث غرق قارب بالبحر المتوسط، الأربعاء، وفقاً للسلطات الإيطالية.

ووفقاً لخفر السواحل الإيطالي، انقلب قارب على متنه أكثر من 30 مهاجراً على بعد حوالي 30 ميلاً بحرياً (55 كيلومتراً) جنوب شرق جزيرة لامبيدوزا في المياه الدولية.

وعلى الرغم من الظروف الصعبة، تمكنت زوارق دورية من نقل العديد من الأشخاص على متنها، بحسب خفر السواحل.

ومع ذلك، توفي بعض المهاجرين بسبب انخفاض حرارة الجسم في طريقهم إلى لامبيدوزا. وقالت السلطات مساء الأربعاء إنه تم إحصاء 23 ناجياً بعد وصولهم إلى الجزيرة الإيطالية.

وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) أن أحد الأشخاص الـ 23 الذين تمكنوا من الوصول إلى الشاطئ توفي في وقت لاحق. ويتلقى ستة أشخاص علاجاً طبياً طارئاً. ولا تزال الظروف الدقيقة للحادث غير واضحة.