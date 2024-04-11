قدّم رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي وعقيلته التعازي بمسؤول حزب "القوات اللبنانية" في جبيل باسكال سليمان الى عائلته بعد ظهر اليوم في كاتدرائية مار جرجس المارونية في وسط بيروت
وفي تصريح له، اعتبر ميقاتي ان "الرحمة للفقيد وما جرى هو مصيبة كبيرة ، ورغم ذلك فان العائلة الكريمة هي مثل وقدوة بوطنيتها وتعاليها عن كل الجراح. ورغم هول ما جرى لم نسمع من افراد العائلة الا الكلام الوطني والمتعالي عن الجراح، وهذه هي الوطنية الحقيقية في هذه الظروف التي يمر بها وطننا".
وردا على سؤال أجاب ميقاتي :"طبعا هناك اياد خبيثة تتحرك ولكن الاجهزة الامنية لها بالمرصاد".
كانت هذه تفاصيل خبر ميقاتي عزى عائلة سليمان: هناك اياد خبيثة تتحرك والاجهزة الامنية بالمرصاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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