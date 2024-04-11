الارصاد الجوية: الطقس غدا غائم جزئياً مع ارتفاع بدرجات الحرارة وضباب كثيف

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني، ان "ينحسر تدريجيا المنخفض الجوي عن الحوض الشرقي للمتوسط حيث يتجه شرقاً مع بقاء بعض التقلبات المحلية خاصة في المناطق الداخلية".

واشارت الى ان "الطقس المتوقع في لبنان، اليوم غائم جزئياً إجمالاً وارتفاع بدرجات الحرارة خاصة على الجبال وفي الداخل، كما يشتكل الضباب بدءًا من ارتفاعات منخفضة تسوء معها الرؤية أحيانًا، يتوقع تساقط أمطار خفيفة محلية تشتد اعتباراً من بعد الظهر في المناطق الداخلية خاصة البقاع الشمالي مع احتمال حدوث برق ورعد".

ولفتت الى ان "طقس غدا غائم جزئياً مع ضباب كثيف بدءًا من ارتفاعات منخفضة تسوء معها الرؤية أحيانًا، وارتفاع إضافي بدرجات الحرارة، يتحول اعتبارا من بعد الظهرالى غائم في المناطق الداخلية مع تساقط أمطار متفرقة واحتمال حدوث برق ورعد. وطقس السبت قليل الغيوم إلى غائم جزئياً مع استمرار درجات الحرارة بالإرتفاع على الجبال وفي الداخل، يتشكل ضباب كثيف على المرتفعات مساءً، ويتوقع تساقط أمطار خفيفة محلية خاصة في المناطق الداخلية".

وذكرت ان "طقس الأحد غائم جزئياً إلى غائم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، يتشكل الضباب على المرتفعات مع احتمال تساقط أمطار محلية خاصة في المناطق الشمالية والداخلية".