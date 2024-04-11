النشرة: حريق داخل منزل في الغازية وفرق الاطفاء حضرت لاخماده وانقاذ سكانه

افاد مراسل النشرة في صيدا عن اندلاع حريق داخل منزل في بلدة الغازية، حيث حاصرت النار المقمين فيه وقد هرعت سيارات الاطفاء لانقاذهم واخماده.

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