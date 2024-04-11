نتانياهو: نستعد لسيناريوهات وتحديات من ميادين أخرى ومن يمس بنا سنضربه

اكد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو، ان "اسرائيل تستعد لسيناريوهات وتحديات من ميادين أخرى ومن يمس بنا سنضربه"، لافتا الى "اننا في خضم الحرب في غزة التي لا تزال مستمرة بكامل قوتها". وشدد نتانياهو على "اننا نمر بأوقات صعبة ونواصل جهودنا لإعادة الأسرى".

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