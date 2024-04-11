فيديو مؤثر.. لحظة تلقي إسماعيل هنية نبأ استشهاد أبناءه وأحفاده في قصف إسرائيلي

الشارقة - اميمة ياسر -

أظهر مقطع فيديو لحظة تلقي اسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، نبأ استشهاد 3 من أبنائه و3 من أحفاده بقصف إسرائيلي، وذلك عبر مكالمة هاتفية خلال تفقده جرحى غزة في مشافي الدوحة.

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلامية بأن ثلاثة من أبناء إسماعيل هنية (حازم وأمير ومحمد) وثلاثة من أحفاده استشهدوا في قصف إسرائيلي استهدف سيارة بمخيم الشاطئ غرب غزة.

وفي الـ 21 من نوفمبر الماضي، استشهد جمال محمد هنية الحفيد الأكبر لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، في قصف إسرائيلي.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية حينها أن الحفيد الأكبر لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس استشهد رفقة ابنته.

كما استشهدت الحفيدة الصغرى لإسماعيل هنية الطالبة رؤى همام في الـ 10 من نوفمبر 2023 في قصف إسرائيلي استهدف منزل ذويها في قطاع غزة.

وتتواصل العملية الإسرائيلية على غزة لليوم الـ 187 حيث تجاوزت حصيلة ضحايا القصف على القطاع الـ 33 ألف شهيد.