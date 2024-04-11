عيد دامي في غزة..أحزمة نارية كثيفة واستهداف مساجد بهجوم إسرائيلي وسط القطاع  

بعد أيام على انسحابه من مدينة خان يونس، أطلق الجيش الإسرائيلي فجر الخميس - ثاني أيام عيد الفطر - عملية عسكرية "مباغتة" وسط قطاع غزة، في الأثناء أعلنت وزارة الصحة في القطاع استشهاد وإصابة أكثر من 100 فلسطيني خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وشنت الطائرات والمدفعية الإسرائيلية خلال الليل أحزمة نارية كثيفة استهدفت بنايات سكنية ومنازل وأراض زراعية وطرقات في مناطق متفرقة بمخيم النصيرات ومناطق شمال غرب المخيم، ما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى ودمار هائل.



وقال الجيش الإسرائيلي في بيان أرسل نسخة منه للأناضول: "بدأت الفرقة 162 الليلة الماضية حملة عسكرية مباغتة وسط قطاع غزة".



وذكر أن العملية ينفذها "مجموعة القتال التابعة للواء 401، ومجموعة القتال التابعة للواء الناحال، والوحدات الأخرى تحت قيادة الفرقة 162".



وزعم الجيش أنه "قبل دخول القوات إلى المنطقة أغارت طائرات حربية وقطع جوية تابعة لسلاح الجو من خلال عدة طلعات جوية هجومية على عشرات البنى التحتية المعادية فوق الأرض وتحتها وسط القطاع".



وأضاف: "تم تنفيذ النشاط المشترك للقوات المناوِرة وسلاح الجو بناءً على توجيه استخباراتي دقيق".



وأوضح أنه "وفي إطار النشاط، نفذت قوات سلاح البحرية عدة هجمات على المنطقة الساحلية وسط القطاع، دعما للجنود الذين ينشطون في المنطقة".



وتأتي العملية بعد أيام من إعلان الجيش في 7 أبريل/ نيسان انسحابه من خان يونس بعد 4 أشهر على إطلاق عملية برية فيها كانت تهدف إلى استعادة المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة حماس، إلا أنه خرج من المدينة دون تحقيق أهدافه.



وقالت إذاعة الجيش آنذاك، إنه لم يتبق في غزة سوى لواء واحد فقط، هو لواء "ناحال"، الذي يتولى مهمة تأمين ممر "نتساريم" (أقامه الجيش لقطع شمال قطاع غزة عن جنوبه)، لمنع النازحين من العودة إلى الشمال.



وفي اليوم الرابع بعد الانسحاب من خان يونس، شن الجيش سلسلة غارات كثيفة وأحزمة نارية على وسط القطاع قبل توغل قواته شمال غرب مخيم النصيرات، حسب شهود عيان.



وذكر الشهود لمراسل الأناضول أن الطائرات الإسرائيلية قصفت مسجدي "ذو النورين" في أرض أبو غولة غرب النصيرات، و"معاذ بن جبل" شمال المخيم.



وأشاروا إلى أن المروحيات الإسرائيلية أطلقت نيران الأسلحة الرشاشة بشكل كثيف على مدار ساعات متواصلة شمال وغرب النصيرات.



كما دمرت الطائرات الحربية بنايات سكنية في مدينة الزهراء، وبرج الصالحي شمال النصيرات، ما أسفر عن سقوط 5 قتلى وعدد من الجرحى، وفق مصادر طبية للأناضول.



وفجر الخميس، اندلعت معارك ضارية (متواصلة حتى الساعة 10:05 ت.غ) بين المقاومة الفلسطينية والقوات الإسرائيلية في مناطق المغراقة والزهراء وشمال جسر وادي غزة (وسط).



واستخدم الجيش الإسرائيلي المدفعية والرشاشات الثقيلة من الطائرات المروحية إضافة لعدد كبير من القذائف الدخانية، وفق الشهود.



وهذه المرة الأولى التي تصل فيها القوات الإسرائيلية إلى المناطق الشمالية الغربية من مخيم النصيرات منذ بداية الحرب على القطاع المتواصلة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.



والمنطقة التي ينفذ فيها الجيش الإسرائيلي هجماته مكتظة بآلاف النازحين الفلسطينيين الذين يقطنون في خيام بالأراض الزراعية والساحلية هناك، ما ينذر بوقوع كارثة إنسانية جديدة في وسع الجيش من عملياته في المنطقة، وفق مصادر محلية فلسطينية.



أكثر من 100 شهيد وجريح خلال الساعات الـ24 الماضية



أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، استشهاد 63 فلسطينياً وإصابة 45 آخرين جراء العدوان الإسرائيلي وصلوا لمستشفيات القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية.



وأكدت الوزارة في بيان على منصة تليجرام، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 33 ألفا و545 شهيدا، و76 ألفا، و94 مصابا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي.



وذكّر البيان بأنه لايزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.



وحلّ عيد الفطر على غزة هذا العام، بينما تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على القطاع، خلفت أكثر من 100 ألف قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، وفق بيانات فلسطينية وأممية.



وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فورا، وكذلك رغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".



المصدر: الأناضول + يمن شباب نت

