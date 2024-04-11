تدمير خزانات وقود تحت أرضية والقضاء على 970 عسكريًا أوكرانيًا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير خزانات وقود تحت أرضية ومواقع هامة للطاقة، والقضاء على 970 عسكريا أوكرانيا، وإسقاط 266 مسيّرة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بضربة صاروخية واسعة.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية اليومي عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا:

ردا على محاولات نظام كييف إلحاق الضرر بصناعة النفط والغاز ومواقع الطاقة في روسيا، وجهت القوات الروسية الليلة الماضية ضربة واسعة النطاق بأسلحة جوية وبحرية عالية الدقة وبعيدة المدى والمسيرات طالت خزانات الوقود تحت الأرضية ومواقع لتوليد الطاقة ومؤسسات صناعية عسكرية أوكرانية، واستهدفت مواقع لوجستية هامة استخدمتها قوات كييف لتأمين إمداداتها.

على محور كوبيانسك في مقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا عززت قواتنا مواقعها وبلغت خسائر العدو 35 عسكريا ومعدات وأسلحة ومدافع غربية.

على محور دونيتسك عززت قواتنا مواقعها وسيطرت على تحصينات هامة وبلغت خسائر العدو 520 عسكريا و3 ناقلات جند مدرعة، وأربع مركبات، وآليات عسكرية ومدافع غربية ومدفعي "نوتا" ذاتيي الحركة.

على محور أفدييفكا تواصل القوات الروسية تعزيز خطوطها وتم صد 8 هجمات وبلغت خسائر العدو 275 عسكريا ودبابتين وآليات عسكرية ومعدات وأسلحة ومدافع غربية.

على محور جنوب دونيتسك حسنت قواتنا مواقعها وتم القضاء على 105 عسكريين وتدمير معدات للعدو ومدافع غربية ومدفع "نوتا".

على محور خيرسون بلغت خسائر العدو 35 عسكريا ومعدات عسكرية ومركبات ومدافع غربية.

تم تدمير 3 مستودعات للأسلحة الصاروخية والمدفعية وأسلحة ومنصة S-125 للدفاع الجوي.

أسقطت دفاعاتنا 4 صواريخ HIMARS أمريكة و3 صواريخ Uragan سوفيتية وقنابل JDAM أمريكية موجهة.

إسقاط 266 مسيرة أوكرانية.

روسيا تناشد مواطنيها عدم السفر إلى إسرائيل ولبنان وفلسطين

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن الوزارة أوصت بشدة المواطنين الروس بالامتناع عن السفر إلى منطقة الشرق الأوسط، خاصة إسرائيل ولبنان والأراضي الفلسطينية، إلا في حالات الضرورة القصوى.

وحسب وكالة سبوتنيك، قالت زاخاروفا في تصريحات: "لا يزال الوضع متوترًا في منطقة الشرق الأوسط. والوضع في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وكذلك في منطقة الخط الأزرق بين لبنان وإسرائيل، لا يزال غير مستقر".

وأضافت: "نوصي بشدة المواطنين الروس بالامتناع عن السفر إلى المنطقة، وخاصة إلى إسرائيل ولبنان والأراضي الفلسطينية، إلا في حالات الضرورة القصوى"، مشيرةً إلى أن الوضع في الأردن مستقر".

وكان الجناح العسكري في حركة حماس الفلسطينية قد أعلن عن قيامه بتاريخ 7 تشرين الأول/أكتوبر بعملية " طوفان الأقصى"؛ حيث شن هجومًا صاروخيًا غير مسبوق على إسرائيل. ودخل مقاتلو الحركة إلى المناطق المحيطة للقطاع في جنوب إسرائيل، حيث أطلقوا النار على عسكريين ومدنيين، وأخذوا أيضًا أكثر من 200 رهينة. وتفيد آخر بيانات السلطات الإسرائيلية، بمقتل نحو 1200 شخص، بينهم مدنيون وجنود ومواطنون أجانب وعمال، وكذلك بإصابة أكثر من 5 آلاف شخص.

وردًا على ذلك، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية" ضد حماس في قطاع غزة. وفي غضون أيام قليلة، سيطر الجيش الإسرائيلي على جميع المناطق المأهولة بالسكان القريبة من الحدود مع غزة وبدأ في تنفيذ غارات جوية على أهداف، بما في ذلك المدنية في القطاع.



