حدوث تسرب إشعاعي شرقي فرنسا

ياسر رشاد - القاهرة - أفادت محطة "فرانس إنفو" الإذاعية أن تسربًا إشعاعيًا وقع في مصنع للمعادن في مدينة كولمار شرقي فرنسا.

وفي الليلة السابقة، أبلغت شركة ADF أنها لم تتمكن من إيقاف آلة فحص اللحام التي كانت تنبعث منها إشعاعات غاما. ولا تزال منطقة تبلغ مساحتها 130 مترًا حول المصنع، مطوقة.

كما ذكرت المحطة الإذاعية نقلاً عن محافظة مقاطعة أوت رين، أن أي خطر للإصابة مستبعد، فقد تم إجلاء جميع الموظفين من المبنى.

وسيصل الخبراء إلى الموقع، اليوم الخميس، لإغلاق الجهاز وتقييم المخاطر التي يتعرض لها الموظفون وفقًا لبروتوكول الوكالة الوطنية للسلامة الذرية.

وأفاد عمدة كولمار إريك سترومان، أنه تم إجلاء نحو 15 من سكان الشارع المجاور للمصنع، لكنه أكد أنه "لا توجد مخاطر للإصابة أو انتشار الإشعاع".

أوكرانيا تعلن تدمير محطة "تريبولسكايا" الكهروحرارية كاملة

أفادت شركة "تسنتر إينيرغو" الأوكرانية، عن التدمير الكامل لمحطة "تريبولسكايا" الكهروحرارية في مقاطعة كييف.

وقالت الشركة: "نتيجة للهجوم الصباحي الذي شنته روسيا، تم تدمير محطة "تريبولسكايا" للطاقة الحرارية في مقاطعة كييف بالكامل"، وفقا لقناة "Public" التلفزيونية الأوكرانية.

وأوضحت الشركة أن "حريقا واسع النطاق وقع في ورشة التوربينات بالمؤسسة، وتواصل خدمات الطوارئ العمل على إخماد الحريق" وأكدت أن عمال المحطة لم يصابوا بأذى.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أعلن منسق العمل السري في مقاطعة نيكولاييف، سيرغي ليبيديف، لوكالة "سبوتنيك" عن غارة على منشأة في مقاطعة كييف، على الأرجح في محطة "تريبولسكايا" للطاقة الحرارية. وبالإضافة إلى ذلك، أفادت إدارة كييف الإقليمية أن أحد مرافق البنية التحتية الحيوية قد تضرر.

وفي وقت مبكر من صباح هذا اليوم، أطلق تحذير من الغارة الجوية في جميع أنحاء أوكرانيا، ابتداء من الساعة 4.42 بتوقيت موسكو، وفقًا لبيانات الخريطة الإلكترونية لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية، ثم تم إلغاء التحذير بالقرب من الساعة 7.00 بتوقيت موسكو.

ووفقا للصحيفة الأوكرانية "بابل"، خلال الإنذار، تم ضرب أهداف في مناطق خاركوف ولفوف وإيفانو فرانكيفسك وفولين، وأبلغت شركة "أوكر إينيرغو" عن وقوع أضرار في منشآتها في أربع مناطق في أوكرانيا وفي الأراضي التي تسيطر عليها كييف في مقاطعة زابوروجيه.

وأبلغت شركة الطاقة الأوكرانية "DTEK" عن وقوع أضرار جسيمة في محطتين للطاقة الحرارية التابعة لها.



