شخصيات سياسية دينية وسياسية هنأت بالعيد

هنأت النائبة السابقة رولا الطبش اللبنانيين عموماً والمسلمين خصوصاً بحلول عيد الفطر المبارك ، وقالت ان العيد هذا العام يأتي حزيناً خصوصاً في فلسطين الحبيبة وجنوب لبنان حيث ترتكب آلة الحرب الصهيونية المجازر بحق المدنيين من سبعة اشهر ، حاصدة المزيد من ارواح الابرياء .

وأملت أن تحلّ بركة العيد على وطننا وامتنا وأن يعود للبنان بريقه وازدهاره فتزول الغيمة السوادء اللي تظلله قريباً وينتعش بعد سنوات عجاف مرّت على شعبه.

كما هنّأ وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان اللبنانيين والمسلمين خصوصاً بعيد الفطر السعيد، متمنّياً حلول السلام والاستقرار في لبنان.

وراى ان تزامن الأعياد المسيحية والإسلامية مؤشّر إضافي وتأكيد واضح على وحدة الشعب اللبناني وتلاقيه مع بعض.

غير أن اللبنانيين يشاطرون أبناء القرى الحدودية ونشعر بالحزن والألم والأسى على من فقدناهم نتيجة استمرار العدوان الاسرائيلي. نأمل أن تنتهي هذه الحرب، ويعود الفرح إلى قلوب الناس، والأمان في لبنان.