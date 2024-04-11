المحامي نصرالله: ما العمل اذا كانت السلطة في لبنان يتحكم بها مجانين وسفهاء

اشار المحامي انطوان نصرالله، في تصريح له الى ان "بالعادة من مسؤوليات السلطات منع المجانين والسفهاء من التحكم بالشأن العام او بالفضاء الإعلامي سواء كان اعلام تقليدي او من وسائل التواصل الاجتماعي ولكن ما العمل اذا كانت السلطة في لبنان يتحكم بها مجانين وسفهاء وسخفاء"، مضيفا :"نعيش في نظام التافهة والاشاعة".

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