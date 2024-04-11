كتيلي زارت دير سيدة البشارة الرئاسي ودير المخلص في الشوف

زارت نائبة رئيس "التيار الوطني الحر" للشؤون السياسية مارتين نجم كتيلي الرئيسة العامة للراهبات الباسيليات المخلصيات تريز روكز في دير سيدة البشارة الرئاسي، والرئيس العام للرهبانية الباسيلية المخلصية الارشمندريت طوني ديب في دير المخلص العامر قرب جون في الشوف، وحضر اللقاءين النائب غسان عطالله والنائب السابق سليم خوري.

وكانت مناسبة للتداول في الاوضاع الراهنة اضافة الى جولة في الديرين المذكورين، اطلعت فيها كتيلي على التاريخ والدور الذي تلعبه الرهبانيتان في الشوف وصيدا وجزين وفي أماكن انتشارهما.