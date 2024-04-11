زارت نائبة رئيس "التيار الوطني الحر" للشؤون السياسية مارتين نجم كتيلي الرئيسة العامة للراهبات الباسيليات المخلصيات تريز روكز في دير سيدة البشارة الرئاسي، والرئيس العام للرهبانية الباسيلية المخلصية الارشمندريت طوني ديب في دير المخلص العامر قرب جون في الشوف، وحضر اللقاءين النائب غسان عطالله والنائب السابق سليم خوري.
وكانت مناسبة للتداول في الاوضاع الراهنة اضافة الى جولة في الديرين المذكورين، اطلعت فيها كتيلي على التاريخ والدور الذي تلعبه الرهبانيتان في الشوف وصيدا وجزين وفي أماكن انتشارهما.
كانت هذه تفاصيل خبر كتيلي زارت دير سيدة البشارة الرئاسي ودير المخلص في الشوف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.