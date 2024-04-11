غياث يزبك: "القوات" لن تنجر إلى الحرب ونحن مع مشروع الدولة

رأى عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب غياث يزبك، في تصريح لقناة "الجديد"، "أننا اليوم قبل يومين من الذكرى المشؤومة في 13 نيسان والناس ترفض الانزلاق إلى الحرب".

واعتبر أنّ "باسكال سليمان هو شهيد الوطن، والقوات لن تنجر إلى الحرب ونحن مع مشروع الدولة".

يأتي ذلك بعد هجوم طال مقرّ "الحزب السوري القومي الاجتماعي" في جديتا وإحراق سيارة تابعة له في بيصور، وبعد تعرّض للنازحين السوريين في مختلف المناطق، في أحداث جاءت بعد حادثة خطف وقتل منسق "القوات" في جبيل باسكال سليمان، فيما استنكرت "القوات" الهجومين اللذين استهدفا "القومي".