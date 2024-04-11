ارتفاع عدد ضحايا الحرب الإسرائيلية على غزة إلى 33545 قتيلًا و76094 مصابًا

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، في بلاغ، عن "ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 33.545 شهيدًا و76.094 مصابًا".

وكشفت أنّ "63 شهيدًا و45 مصابًا جراء العدوان الإسرائيلي وصلوا لمستشفيات القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية".