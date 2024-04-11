أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، في بلاغ، عن "ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 33.545 شهيدًا و76.094 مصابًا".
وكشفت أنّ "63 شهيدًا و45 مصابًا جراء العدوان الإسرائيلي وصلوا لمستشفيات القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية".
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع عدد ضحايا الحرب الإسرائيلية على غزة إلى 33545 قتيلًا و76094 مصابًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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