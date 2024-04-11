القبض على عصابة "كرياكو" بحوزتهم 190 طربة حشيش في الغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية- مروة شاهين:

تمكن ضباط قسم أول طنطا بمديرية أمن الغربية، اليوم الخميس، من ضبط كمية كبيرة من مخدر الحشيش بحوزة عدد من العناصر الإجرامية، وضبط أسلحة بيضاء بحوزتهم أثناء تواجدهم بنطاق دائرة القسم.

تلقت مديرية أمن الغربية، إخطارًا من اللواء محمد عاصم، مدير المباحث الجنائية، يفيد بتمكن وحدة مباحث قسم أول شرطة طنطا، من ضبط عدد من العناصر الإجرامية وشهرتهم عصابة "كرياكو" وبحوزتهم كمية كبيرة من المواد المخدرة والأسلحة البيضاء.

وبتقنين الإجراءات وبعد استصدار إذن من النيابة العامة، تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة أول طنطا، من القبض عليهم وبحوزتهم 190 طربة حشيش، وأسلحة بيضاء حال تواجدهم بدائرة القسم.

جرى اقتيادهم إلى ديوان قسم شرطة أول طنطا، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيق.