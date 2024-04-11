روسيا.. موسكو تنفي مزاعم مشاركتها فى مؤتمر سلام أوكرانيا بسويسرا

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو - (د ب أ)

أكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، عدم مشاركة موسكو في مؤتمر سلام أوكرانيا المقرر عقده في سويسرا منتصف يونيو المقبل.

ونقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية، عن زاخاروفا قولها في تغريدة على منصبة تليجرام: "أود أن أوقف موجة أخرى من التكهنات بشأن التباين المزعوم للمشاركة الروسية في الاجتماع المقبل وفقا لـ (صيغة زيلينسكي): روسيا لن تشارك ولم تكن تنوي ذلك، لقد تم ذكر ذلك مرارا وتكرارا".

كان المتحدث باسم وزارة الخارجية السويسرية بيير آلان إلشينجر قد أكد أمس الأربعاء ضرورة مشاركة روسيا في مؤتمر السلام المقرر عقده في بلاده منتصف يونيو المقبل.

ونقلت وكالة نوفوستي الروسية عن إلشينجر قوله فى تصريحات صحفية: "يجب أن يضع المؤتمر الأساس لعملية السلام، لقد أعلنت روسيا أكثر من مرة، أنها غير مهتمة بالمشاركة في هذا الاجتماع الأول، وبالنسبة لسويسرا، من الواضح أن السلام الدائم يتطلب مشاركة روسيا".

وتستضيف سويسرا مؤتمرا للسلام في أوكرانيا يومي 15 و16 يونيو المقبل قرب مدينة لوسيرن.

وذكرت الرئيسة السويسرية فيولا أمهيرد في وقت سابق، أن رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي طلب منها تنظيم قمة سلام بشأن أوكرانيا.