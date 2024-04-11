مقتل الحارس وسرقة 1.35 مليون جنيه من داخل معرض لوادر في الدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية- رامي محمود:

عثر أحد الأشخاص على خفير خصوصي مقتول وملقى داخل غرفته بمقر عمله بشركة لبيع اللوادر بنطاق مركز طلخا محافظة الدقهلية وسرقة مليون 315 ألف جنيه من داخل مكتب المحاسبة، فيما جرى نقل الجثمان الى مستشفى المنصورة العام وتشكيل فريق بحث لضبط المتورطين فى الواقعة والمسروقات.

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد أحمد الجميلي، مأمور مركز شرطة طلخا من المستشفى العام بوصول "محمد.ر.ح" 58 عامًا، خفير خصوصي بمعرض للوادر بطريق"شربين - المحلة" دائرة المركز، مقيم قرية كفر الطويلة دائرة المركز، مصابًا بجروح قطعية بالرأس وتوفي عقب وصوله.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا بقيادة المقدم محمد فوزي زيدان، رئيس المباحث، وبالفحص وسؤال مرافقه "محمود.م.ش" شريك بالمعرض محل عمل الضحية، قرر بأنه عقب وصول أحد زملاء الضحية إلى موقع المعرض عثر عليه ملقى بأرضية عرفته بالحالة المشار إليها ووجود كسر بباب غرفة مكتب المحاسبة، واكتشافه سرقة مبلغ مليون و35 ألف جنيه من داخل المكتب.

كلف مدير المباحث الجنائية، بتشكيل فريق بحث تحت إشراف العميد محمد الحسيني، رئيس مباحث المديرية، تنسيقًا مع فرع الأمن العام بالمديرية وضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا لكشف غموض الواقعة وملابساتها وتحديد وضبط مرتكبيها، وانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثمان.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.