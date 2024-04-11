مصرع شاب وإصابة 6 في حادث تصادم بمحور ديروط بأسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط - محمود عجمي:

لقي شخص مصرعه، وأصيب 6 آخرون، اليوم الخميس، في حادث تصادم بمحور ديروط في محافظة أسيوط.

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي بالحادث ووجود حالة وفاة ومصابين.

انتقلت قوات الأمن إلى موقع البلاغ، وبالفحص والمعاينة تبين اصطدام سيارة تاكسي بالحاجز الخرساني بوسط طريق محور ديروط التابع لمركز ديروط، نتيجة السرعة الزائدة.

وأسفر الحادث عن مصرع "رجب.م.ج" 31 عامًا، وإصابة "عبدالله.م.ع" 22 عامًا، و"صلاح.م.ع" 19 عامًا، و"يوسف.ط.ح" 20 عامًا، و"مؤمن. م.ج" 20 عامًا، و"أيمن ر. ع"، و"محمد.م.ا" 19 عامًا.

جرى نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى ديروط المركزي، وحرر المحضر اللازم تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.