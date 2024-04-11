"مراسلون بلا حدود" دعت المجتمع الدولي إلى الضغط لضمان محاسبة إسرائيل على استشهاد عصام عبدالله

دعت منظمة "مراسلون بلا حدود" المجتمع الدولي، إلى "الضغط لضمان محاسبة إسرائيل" على استشهاد الصحافي عصام عبدالله قبل ستة أشهر في جنوب لبنان في ضربة إسرائيلية أُصيب فيها كذلك ستة صحافيين بينهم مراسلان لوكالة فرانس برس.

وقال مدير مكتب الشرق الأوسط في المنظمة جوناثان داغر لوكالة فرانس برس: "من غير المقبول بعد كل التحقيقات" التي خلصت إلى أن عبدالله "قُتل في قصف إسرائيلي (...) ألّا تكون قد تمت محاسبة الجيش الإسرائيلي حتى الآن ولا اتُخذت أي خطوة نحو تحقيق العدالة".

وأضاف: "ندعو المجتمع الدولي إلى الضغط لضمان محاسبة إسرائيل"، معتبرا أن "هذا النوع من الإفلات من العقاب يعرّض الصحافيين للخطر".