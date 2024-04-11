"النشرة": خطف شخصَين سوريَين من قبل مجهولين في البقاع

أقدم مجهولون يستقلون سيارة من دون لوحة وذات زجاج داكن على اعتراض سيارة سوداء اللون مع لوحة سوريّة، حيث قاموا بخطف شخصين من الجنسية السورية كانا قادمين من شتورا بسيارة تاكسي باتجاه معبر جوسي القاع حمص إلى سوريا، وفق ما أفاد مراسل "النشرة" في البقاع.

وفر الخاطفون إلى جهة مجهولة باتجاه بلدة شعث عبر طريق السهل، وعُلم أن سائق السيارة تمكن من الهروب وهو حاليًا متواجد في بلدة شعث.