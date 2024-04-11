وزير الخارجية ونظيره الأمريكي يبحثان سبل تخفيض التصعيد في المنطقة

تلقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، اليوم ، اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية السيد أنتوني بلينكن.
وجرى خلال الاتصال استعراض المستجدات على الساحة الاقليمية، وسبل خفض التصعيد في المنطقة، إضافة إلى بحث الملفات ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها السودان، والتطورات في قطاع غزة ومحيطها، وأهمية ادخال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
كما أجرى وزير الخارجية، اليوم ، اتصالاً هاتفياً، بوزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج في الجزائر أحمد عطّاف.
وجرى خلال الاتصال بحث المستجدات على الساحة الإقليمية، وفي مقدمتها التطورات في قطاع غزة ومحيطها، والجهود المبذولة بشأنها.
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