الخارجية الأمريكية: لا علم لنا بموعد الهجوم الإسرائيلي على رفح

القاهرة - كتب محمد نسيم - قال متحدث وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، إن بلاده لم تُبلّغ بموعد الهجوم البري الإسرائيلي المحتمل على مدينة رفح جنوب قطاع غزة ، المكتظة بالنازحين الفلسطينيين.

وأضاف ميلر في مؤتمره الصحفي اليومي مساء الاثنين، أن إسرائيل لم تقدم حتى الآن خطة موثوقة بشأن 1.4 مليون مدني نزحوا إلى رفح.

واعتبر أن عملية واسعة النطاق ضد رفح "ستكون لها آثار سيئة على المدنيين، وستعرض أمن إسرائيل للخطر في نهاية المطاف".

وتابع: "لقد أوضحنا لهم (لإسرائيل) أننا نعتقد أن هناك طريقة أفضل لتحقيق الهدف المشروع وهزيمة حماس التي لا تزال في رفح".

والاثنين، تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن "تاريخ محدد" (لم يكشفه) لاجتياح رفح لتحقيق ما سماه "النصر الكامل" على حركة حماس.

وتصر إسرائيل على اجتياح رفح بزعم أنها "المعقل الأخير لحركة حماس"، رغم تحذيرات دولية متزايدة من تداعيات كارثية، في ظل وجود نحو 1.4 مليون نازح فيها.

يذكر أن إسرائيل أجبرت خلال الحرب معظم الفلسطينيين في شمال القطاع ووسطه على النزوح إلى مدينة رفح المحاذية لمصر.

المصدر : وكالات