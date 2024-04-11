جيش الاحتلال عن استهدافه لأبناء هنيّة: أحدهم مسؤولًا عن احتجاز أسرى إسرائيليين

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

أكد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري في بيان، اليوم الخميس، أن قواته مستعدة من الناحيتين الدفاعية والهجومية لحدوث أي تطورات، مشيرا إلى أن إيران تمول وتسلح وكلاءها في لبنان وغزة وسوريا والعراق واليمن وتحضرهم للهجوم على إسرائيل

وأوضح هاجاري أن شن إيران أي هجوم ضد إسرائيل سيؤكد نيتها بالتصعيد في الشرق الأوسط، لافتا إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل العمل في غزة ومستعد لأي عمليات أخرى.

وقال هاجاري إن الجيش يراقب كل التهديدات ويقيم الأوضاع طوال الوقت، مؤكدا أن قوات الاحتلال الإسرائيلي على جاهزية دفاعية وهجومية عالية.

وزعم المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه تم استهداف أبناء رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية؛ لأنهم "مخربون وأحدهم كان مسؤولا عن احتجاز أسرى إسرائيليين".