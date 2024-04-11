ضبط المتهمين بقتل حارس معرض لوادر وسرقته في الدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية-رامي محمود:

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا بمحافظة الدقهلية، اليوم الخميس، من ضبط المتهمين بقتل خفير خصوصي داخل معرض لبيع اللوادر بطريق "شربين - المحلة" وسرقة مبلغ مالي، بعدما تبين قيام سائق توك توك سبق له العمل بالمعرض، بالاشتراك مع صديق له في التسلل إلى مكتب المحاسبة وسرقة المبلغ المالي لشراء موتوسيكل وهاتف محمول من متحصلات السرقة.

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد أحمد الجميلي، مأمور مركز شرطة طلخا، من المستشفى العام بوصول "محمد.ر.ح" 58 عامًا، خفير خصوصي بمعرض لوادر بطريق"شربين - المحلة" دائرة المركز، مقيم قرية كفر الطويلة، مصابًا بجروح قطعية بالرأس وفي غيبوبة وتوفي عقب وصوله.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا بقيادة المقدم محمد فوزي زيدان، رئيس المباحث، وبالفحص وسؤال شريك بالمعرض محل عمل المجني عليه قرر بأنه عقب وصول أحد زملاء الضحية إلى المعرض عثر عليه ملقى بأرضية عرفته بالحالة المشار إليها ووجود كسر بباب غرفة مكتب المحاسبة، واكتشافه سرقة مبلغ مليون و35 ألف جنيه من داخل المكتب.

كلف مدير المباحث الجنائية، بتشكيل فريق بحث تحت إشراف العميد محمد الحسيني، رئيس مباحث المديرية، تنسيقًا مع فرع الأمن العام بالمديرية وضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا لكشف غموض الواقعة وملابساتها وتحديد وضبط مرتكبيها.

وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة كل من "أحمد.ع.أ" 19عامًا، سائق توك توك وسبق له العمل بالمعرض محل عمل المجني عليه، مقيم منطقة السوق التحتاني مركز طلخا، و"أحمد.ا.ا" 18 عامًا، حداد، مقيم حارة الأفندي مركز طلخا، حيث اتفقا على ارتكاب الواقعة، وتعديا على المجني عليه بماسورة حديدية بحوزة الأول محدثين إصابته التي أودت بحياته.

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا من ضبط المتهم الأول بعد اختبائه بإحدى الشقق السكنية المستأجرة بمدينة جمصة، والمتهم الثاني بمحل إقامته.

بمواجهتهما أقرا واعترفا بارتكاب الواقعة وسرقة المبلغ المالي، وشراء موتوسيكل بمبلغ 36 ألف جنيه وهاتف محمول بمبلغ 10 آلاف جنيه.

جرى ضبط مليون و95 ألف جنيه والموتوسيكل والهاتف المحمول الذي قام الأول بشرائها من متحصلات السرقة، والتحفظ على المضبوطات وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.