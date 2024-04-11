زيلينسكي يعلن توقيع اتفاق أمني ثنائي مع لاتفيا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_وكالات

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الخميس إنه ونظيره اللاتفي وقعا اتفاقا أمنيا ثنائيا خلال محادثاته في فيلنيوس مع قادة غربيين حول دعم بلاده الغارقة في الحرب منذ أكثر من عامين.

وكتب زيلينسكي على منصة إكس إنه وقّع مع الرئيس اللاتفي “اتفاقا أمنيا ثنائيا… ينص على دعم عسكري سنوي من لاتفيا لأوكرانيا بنسبة 0,25 % من الناتج المحلي الإجمالي. كذلك التزمت لاتفيا لمدة 10 سنوات مساعدة أوكرانيا في مجال الدفاع السيبراني وإزالة الألغام وتكنولوجيا المسيّرات”.