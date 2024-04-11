باكستان تعلن ميليشيا «زينبيون» المدعومة من إيران منظمة إرهابية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_وكالات

أعلنت جمهورية باكستان اليوم الخميس عن تصنيف ميليشيا “زينبيون” المدعومة من إيران منظمة إرهابية.

وحظرت باكستان “لواء زينبيون”، وهي مجموعة مسلحة من الباكستانيين أنشأها ودربها الحرس الثوري الإيراني للقتال في سوريا، باعتبارها “منظمة إرهابية”.

وفي وقت سابق من هذا العام، ألقت مكافحة الإرهاب الباكستانية القبض على مشتبه به في محاولة اغتيال رجل دين باكستاني كبير عام 2019، قائلة إن المشتبه به “إرهابي مدرب” ينتمي إلى كتيبة “زينبيون”.