اخبار العالم

استشهاد عشرات الفلسطينيين في غارات على قطاع غزة

0 نشر
سارة السيد 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن استشهاد عشرات الفلسطينيين في غارات على قطاع غزة والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

استشهد عشرات الفلسطينيين اليوم، في سلسلة غارات وقصف مدفعي استهدف أحياء سكنية في قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد 14 فلسطينياً في غارة استهدفت وسط مدينة غزة، كما استشهد العديد من الفلسطينيين في غارات إسرائيلية استهدفت مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وفي مدينة رفح جنوب قطاع غزة، نفّذت طائرات الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات استهدفت منازل وتجمعات للفلسطينيين في وسط مدينة رفح، مما أدى لاستشهاد وإصابة العديد من الفلسطينيين.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا