استشهاد عشرات الفلسطينيين في غارات على قطاع غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

استشهد عشرات الفلسطينيين اليوم، في سلسلة غارات وقصف مدفعي استهدف أحياء سكنية في قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد 14 فلسطينياً في غارة استهدفت وسط مدينة غزة، كما استشهد العديد من الفلسطينيين في غارات إسرائيلية استهدفت مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وفي مدينة رفح جنوب قطاع غزة، نفّذت طائرات الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات استهدفت منازل وتجمعات للفلسطينيين في وسط مدينة رفح، مما أدى لاستشهاد وإصابة العديد من الفلسطينيين.