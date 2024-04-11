رحلات عمرة ومنح دراسية لحفظة القرآن الكريم في الدقهلية (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية- رامي محمود:

شهد استاد مدينة منية النصر بمحافظة الدقهلية، اليوم الخميس، ثاني أيام عيد الفطر المبارك، تكريم عدد من حفظة القرآن الكريم، والذين وصل عددهم إلى 1350، بعد التصفيات النهائية، وتقدم 2500 متسابق من أبناء المركز والقرى التابعة له.

كان العشرات من حفظة القرآن الكريم بمركز ومدينة منية النصر قد خرجوا في زفة من الأهالي لأبنائهم من حفظة كتاب الله وصولًا بهم إلى مقر إقامة حفل ضخم داخل استاد المدينة، تحفيزًا لهم على حفظ القرآن الكريم.

واستضاف استاد منية النصر الرياضي حفل تكريم الحافظين لكتاب الله بمختلف أجزاءه، والتي خصصت اللجنة المنظمة لهم جوائز عبارة عن 5 رحلات عمرة ومبلغ مالي يقدر بـ250 ألف جنيه.

وقدم المجتمع المدني جوائز قيمة تصل إلى 10 منح دراسية في لندن، و10 جوائز ذهبية، ليصل حجم الجوائز ما بقرب من مليون جنيه.