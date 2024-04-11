مقتل طالب وإصابة 3 في مشاجرة بسبب أولوية المرور بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبدالواحد:

لقي طالب مصرعه بطلق ناري، وأصيب 3 أشخاص آخرين، اليوم الخميس، في مشاجرة بسبب أولوية المرور بالطريق العام، بطما شمالي محافظة سوهاج، وجرى الجثة والمصابين إلى المستشفى، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد شرباش، مدير أمن سوهاج إخطارًا بحدوث مشاجرة ووجود متوفى ومصابين دائرة مركز شرطة طما.

تبين من التحريات حدوث المشاجرة بين كل من طرف أول "حمدي. خ" 21 عامًا، طالب، مصابًا بطلق ناري في الرأس، وتم نقله إلى مستشفى طما المركزي وتوفي عقب وصوله، و"أحمد. ك" 32 عامًا، جزار، مصابًا بجرح بفروة الرأس، و"حسن. ن" 39 عامًا، جزار، مصابًا، بجرح بالحاجب الأيسر، "أبناء عمومة الأول" وتم نقلهما إلى مستشفى طما المركزي، وطرف ثان "صدقة. ك" 36 عامًا، حاصل على دبلوم صنايع، مصابًا بجرح بفروة الرأس، وابن عمه، 38 عامًا، عامل.

تم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الأول من الطرف الثاني "فرد روسي" محلي الصنع، وتبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما على الآخر بالسب والضرب، وإحداث الأول من الطرف الثاني إصابة الأول من الطرف الأول من السلاح المضبوط بحوزته والتي أودت بحياته، بسبب الخلاف على أولوية المرور بالطريق.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.