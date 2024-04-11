البنتاجون: نتابع التهديدات الإيرانية ونحن على اتصال وثيق بالإسرائيليين

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" في بيان، اليوم الخميس، إن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن تحدث مع وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي يوآف جالانت للتأكيد على دعم أمن إسرائيل في مواجهة أي تهديدات إيرانية.

وأوضحت البنتاجون أن أوستن على تواصل مستمر مع نظيره الإسرائيلي بشأن ضمان دخول المساعدات إلى قطاع غزة، مشيرة إلى أن واشنطن تتوقع من إسرائيل اتخاذ إجراءات حقيقية لمنع تكرار حادث الهجوم على فريق المطبخ المركزي العالمي.

وأكدت البنتاجون التزامها الراسخ بأمن إسرائيل، موضحة أنها تتابع عن كثب التهديدات الإيرانية وأنها على اتصال وثيق بالإسرائيليين.