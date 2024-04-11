شكرا لقرائتكم خبر عن محطة تحيا مصر متعددة الأغراض مشروع اقتصادى عملاق.. اقرأ التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد عام 2023 افتتاح محطة تحيا مصر متعدّدة الأغراض بميناء الإسكندرية، والتي تعد بمثابة مشروع اقتصادي عملاق، يوفر حوالي 1500 وظيفة عمل مباشرة و 2000 فرصة عمل غير مباشرة.

وسلط تقرير متابعة الأداء الاقتصادي والإجتماعي عن العام المالي 2022/2023 المقدم من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، إلي البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ)، الضوء علي تفاصيل المحطة وأهميتها علي النحو الأتي

1 - تبلغ أطوال أرصفة المحطة 2530 م، مما يؤهلها لاستقبال السفن ذات الحمولات الكبيرة حيث إن أقصى عمق يصل إلى 17.50 م.



2- تحتوي المحطة على ساحات تداول على مساحة قدرها 400 ألف متر مربع، وتنقسم إلى 3 محطات تداول حاويات - بضائع عامة - سيارات)، وقادرة على تداول من 12 إلى 15 مليون طن بضائع سنويًا واستقبال من 6 إلى 7 سفن ذات حمولات كبيرة في نفس الوقت.

3- تضم المحطة:

- أوناش رصيف لتصل إلى 10 أوناش ، عند وصول المحطة للطاقة القصوى للتشغيل.

12 ونش ساحة لتصل إلى 30 ونش، عند وصول المحطة للطاقة القصوى للتشغيل.

33 جرار حاويات لتصل إلى 71 جرار ، عند وصول المحطة للطاقة القصوى للتشغيل.

جدير بالذكر أن شبكات قطاع النقل بمثابة شرايين الحياة التي تتدفق من خلالها السلع والخدمات لجميع الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية، حيث تعتمد كافة قطاعات الاقتصاد القومي على خدمات مرافق النقل - على اختلاف أنواعها - في الربط بين مراكز الإنتاج ومنافذ الاستيراد والتصدير، ومستودعات التخزين وأسواق التوزيع والاستهلاك.

وتعتبر خدمات النقل تعتبر مكونا أساسيا في منظومة المبادلات، سواء المحلية أو الإقليمية أو الدولية وعنصرا رئيسًا من عناصر التكلفة.