المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: 20 قتيلًا في مجازر عدة ارتكبها الاحتلال خلال 24 ساعة

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، في بلاغ، عن "20 شهيدًا في مجازر عدة ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في القطاع خلال 24 ساعة".
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، في بلاغ، عن "ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 33.545 شهيدًا و76.094 مصابًا".
وكشفت أنّ "63 شهيدًا و45 مصابًا جراء العدوان الإسرائيلي وصلوا لمستشفيات القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية".
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