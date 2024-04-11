غالانت: بحثت مع نظيري الأميركي الاستعداد لهجوم إيراني مباشر محتمل حيث سيتطلب منا ردا مناسبا

كشف وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، "أنني بحثت مع نظيري الأميركي لويد أوستن الاستعداد لهجوم إيراني مباشر محتمل قد يؤدي لتصعيد إقليمي، وسيتطلب منا ردا مناسبا"، وذلك بعد القصف الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق.

وفي وقت سابق، ذكر أن البنتاغون أوستن تحدث مع نظيره الإسرائيلي "للتأكيد على دعم أمن إسرائيل في مواجهة أي تهديدات إيرانية".