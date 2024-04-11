مقتل مسلّحَيْن خلال عملية لمكافحة الإرهاب في روسيا

ابوظبي - سيف اليزيد - موسكو (الاتحاد، وكالات)

أعلنت روسيا، أمس، أنها قتلت مسلّحَيْن في شمال القوقاز خلال عملية لمكافحة الإرهاب، وفق ما نقلت وكالات أنباء روسية عن لجنة مكافحة الإرهاب الروسية.

وأفادت الوكالات أن مسلّحَيْن خطّطا لعمليات تخريب وهجمات إرهابية قُتلا خلال العملية الليلية في نالتشيك في منطقة «قبردينو بلقاريا» في شمال القوقاز.

وكانت لجنة مكافحة الإرهاب أعلنت في وقت سابق أنها أطلقت عملية لحماية «سلامة المواطنين» في «قبردينو بلقاريا» بعد تلقي معلومات عن موقع مسلحين مرتبطين بنشاطات إرهابية.

وقالت اللجنة في بيان: «خلال الليل، حاصرتهم قوات خاصة تابعة لجهاز الأمن الفيدرالي في منطقة غابات في نالتشيك».

وأضافت، «رداً على طلب بإلقاء السلاح والاستسلام للسلطات، فتح المسلّحون النار على عناصر إنفاذ القانون».

ونشرت صوراً لرجال يرتدون زياً عسكرياً، ويحملون أسلحة في منطقة غابات.

وأضاف البيان: «نُفِّذَت عملية لمكافحة الإرهاب على مشارف نالتشيك بعد تحديد موقع المسلحين المتورطين في الأنشطة الإرهابية، ووفقاً للبيانات المتاحة، فإن المسلحَيْن اللذين سقطا في تبادل قصير للنار، كانا عضوين في عصابة تابعة لمنظمة إرهابية دولية خططوا لتنفيذ عدد من الهجمات التخريبية والإرهابية في المنطقة»، وفق ما قالت اللجنة الروسية.

ولفتت اللجنة إلى عدم وقوع إصابات بين ضباط جهاز الأمن الفيدرالي ووزارة الداخلية الذين شاركوا في العملية، مشيرة إلى أن أنشطة البحث والتحقيق مستمرة.

وتأتي هذه العملية بعد شهر على هجوم تبناه تنظيم «داعش» الإرهابي استهدف صالة «كروكوس سيتي هول» في ضاحية موسكو، وأسفر عن مقتل 140 شخصاً.

وكانت لجنة التحقيق الروسية كشفت عن أن المهاجمين المشتبه في تنفيذهم الهجوم، الذي أودى بحياة العشرات في قاعة حفلات «كروكوس»، استخدموا أسلحة أوتوماتيكية، وأشعلوا المبنى بوساطة سائل قابل للاشتعال.

ويعلن الجهاز بشكل دوري إحباط «خلايا إرهابية» مفترضة، لكنه أعلن في الأشهر الأخيرة بشكل رئيسي توقيف من يصفهم بـ «مخرّبين» يخططون لشن هجمات على مواقع عسكرية، وبنى تحتية روسية.

وفي سياق متصل، عثرت الشرطة الروسية في مرأب سائق دراجة نارية بالعاصمة موسكو على أسلحة وذخيرة ومكونات عبوات ناسفة وكمية من المخدرات، بعد أن أطلق النار على دورية للشرطة لم يمتثل لأوامرها بالتوقف، وفق ما نقلت قناة «روسيا اليوم».

وصادرت الشرطة بندقية «كلاشينكوف» ومسدس كاتم صوت وخراطيش لأسلحة الصيد، ومجرفة خاصة بخبراء المتفجرات.