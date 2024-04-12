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مجلس الأمن: الأعضاء غير متوافقين على منح فلسطين عضوية كاملة بالأمم المتحدة

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محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قالت رئاسة مجلس الأمن الدولي في بيان، اليوم الخميس، إنه لا يوجد توافق بين الأعضاء على منح فلسطين عضوية كاملة بالأمم المتحدة.

وكانت الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي دعت في بيان، اليوم الخميس، إلى رفع جميع العوائق فورا أمام وصول المساعدات إلى قطاع غزة.

وأشار البيان بيان إلى أن أعضاء مجلس الأمن الدولي أكدوا مجددا على قلقهم بشأن الوضع الإنساني الكارثي والمجاعة الوشيكة بغزة.

كذلك طالب المجلس أطراف النزاع باحترام الحماية التي يتمتع بها العاملون في المجال الإنساني، كما نددوا بأشكال العنف والأعمال العدائية ضد المدنيين بما في ذلك الأعمال الإرهابية.

وشدد أعضاء مجلس الأمن الدولي في بيانهم على ضرورة إجراء تحقيق شفاف في حادثة قتل عمال المطبخ المركزي العالمي في غزة ونشر نتائجه علنا، مؤكدين أنه يجب محاسبة مرتكبي جميع حوادث قتل عمال الإغاثة في غزة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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