"خالية من الأخطاء وتحتاج للتركيز".. ماذا قالت "التعليم" عن أسئلة الثانوية العامة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على أن أسئلة الثانوية العامة 2024 لا تحمل تعقيدات أو ألغاز وإجاباتها سوف تفرز مستويات الطلاب وتشمل المنهج الدراسي للصف الثالث الثانوي بأكمله دون حذف.

وبحسب الوزارة، فإن تصميم الأسئلة يركز على قياس نواتج التعلم لدى الطلاب بعيدا عن الحفظ والتلقين، كما أن الإجابات المطلوبة ستكون محددة ولكن تحتاج إلى التركيز وقراءة الأسئلة بفهم.

ووفقا للوزارة، فإنه لا توجد أسئلة من خارج المنهج الدراسى ولكن ليس حتما أن تكون نصا من الكتاب بل ستكون هناك جزئيات متحررة هدفها قياس مستوى الطالب.

وأكدت الوزارة أن الأسئلة ستكون خالية من الأخطاء سواء اللغوية أو فى الصياغة، وسوف تراعى المستويات المختلفة ومتدرجة من حيث الصعوبة تخاطب المستويات العقلية البسيطة والمتوسطة والعليا.

يذكر أن طلاب الثانوية العامة يؤدي يوم السبت 22 يونيو امتحان مادة اللغة العربية، والثلاثاء 25 يونيو اللغة الأجنبية الثانية، والسبت 29 يونيو الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الأدبية.

ويؤدي الطلاب يوم الثلاثاء 2 يوليو 2024 مادة اللغة الأجنبية الأولى، والسبت 6 يوليو الكيمياء والجغرافيا والأربعاء 10 يوليو الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة علمي علوم والجبر والهندسة الفراغية لشعبة علمي رياضة وعلم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية.

كما يؤدي الطلاب يوم السبت 13 يوليو التفاضل والتكامل لشعبة علمي رياضة، والأربعاء 17 يوليو 2024 الأحياء لشعبة علمي علوم، والاستاتيكا لشعبة علمي رياضة والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية والسبت 20 يوليو 2024 الديناميكا لشعبة علمي رياضة. للمزيد من أخبار التعليم (اضغط هنا)

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