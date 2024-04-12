إيطاليا: أوروبا تفرض إجراءات إعادة هيكلة مراكز المهاجرين لضمان طرد فعال

ياسر رشاد - القاهرة - أكد وزير الداخلية الإيطالى ماتيو بيانتيدوزى، أن الاتحاد الأوروبى يفرض إجراءات لإعادة هيكلة مراكز الاستقبال المؤقت للمهاجرين لضمان "الطرد الفعّال" لهم.



وقال الوزير الإيطالى أثناء رده على أسئلة خلال إحاطة برلمانية فى مجلس الشيوخ الإيطالى، وفقا لوكالة الأنباء الإيطالية (آكي) إن "الحكومة تكرس جهودًا خاصة لجعل إجراءات الترحيل أكثر فعالية ولتحسين شبكة مراكز الإعادة إلى الوطن التى، أذكركم بأنه قد تم تقديمها بموجب قانون توركو نابوليتانو الخاص بهذا الشأن، تتوافق مع الالتزامات المحددة التى يفرضها التشريع الأوروبى، والتى تم تعزيزها مؤخرًا".



وأشار وزير الداخلية الإيطالى إلى أنه "علاوة على ذلك، فإن الاتحاد الأوروبى هو الذى يفرض علينا تنفيذ لائحة الإجراءات الأساسية من أجل ضمان فعالية تنفيذ أوامر الطرد، وليس لأغراض أخرى، وبالتالى فإن عدم الاحتجاز فى مثل هذه المرافق من شأنه أن يعرض إيطاليا لمسؤولية انتهاك لوائح الاتحاد الأوروبى وما يترتب على ذلك من العقوبات".