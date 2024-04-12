بلينكن: أمريكا ونيوزيلندا تبحثان دعم أوكرانيا والدعم الإنسانى لغزة

ياسر رشاد - القاهرة - قال وزير الخارجية الأمريكى، اليوم الخميس، أن أمريكا ونيوزيلندا تعملان معا من أجل دعم أوكرانيا ضد روسيا وتقديم الدعم الأنسانى لسكان غزة.



وعقد وزير الخارجية الأمريكى مؤتمرا صحفيا مشتركا مع وزير الخارجية النيوزيلندى وينستون بيترز قبيل اجتماعهما فى واشنطن اليوم، حيث قال بلينكن إن نيوزيلندا والولايات المتحدة هما أقرب الشركاء، "ونحن نعمل معا لدعم وتعزيز منطقة المحيطين الهندى والهادئ الحرة والمفتوحة والمرنة"، معربا عن تقديره الشديد للتركيز الذى نضفيه على العمل مع أصدقائنا فى جزر المحيط الهادئ.



وتابع بلينكن "لكن العمل الذى نقوم به مع نيوزيلندا ليس ثنائيا فحسب، وليس إقليميا فحسب؛ إنها عالمية بشكل متزايد. وقيادة نيوزيلندا فى كل شيء، بدءا من دعم أوكرانيا ضد روسيا، والعمل هناك، ودعمها الإنسانى للأشخاص الذين هم فى أمس الحاجة إليه فى غزة. فى الأسبوع الماضى فقط، كنا معا فى اجتماع وزراء خارجية الناتو".



وأضاف أنه "فى إطار هذه المساعى وغيرها الكثير، تترابط بلداننا بشكل وثيق، لأننا بشكل أساسى نعكس ونسعى إلى تعزيز نفس القيم الأساسية ونفس المصالح الأساسية. وفى وقت مليء بالتحديات وعالم مليء بالتحديات، بالنسبة للولايات المتحدة، لا يوجد شيء أفضل من وجود شركاء أقوياء مثل نيوزيلندا".



من جانبه، قال وزير الخارجية النيوزيلندى "نحن واحدة من الديمقراطيات القليلة التى استمرت طوال هذه القرون، ولدينا الكثير لنتحدث عنه وهو أمر ذو أهمية مشتركة ليس فقط لأنفسنا ولكن فى المناطق التى نعيش فيها - بالنسبة لنا، إنها منطقة المحيطين الهندي- والهادي".