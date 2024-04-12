ألمانيا : غزة تتحول كل يوم إلى جحيم

القاهرة - كتب محمد نسيم - قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، اليوم الثلاثاء 9 أبريل 2024 ، إن الوضع في غزة يتحول كل يوم إلى جحيم بالنسبة للسكان وخاصة الأطفال الذين ليس لديهم ما يأكلونه".

وشددت بيربوك في مؤتمر صحفي عقدته، الثلاثاء مع وزير خارجية مولدوفا ميهاي بوبسوي في العاصمة الألمانية برلين على أهمية معالجة قضية المساعدات الإنسانية بشكل "ملموس"، مشيرةً إلى وجود آلاف الأشخاص الذين ينتظرون الغذاء والماء والدواء في غزة.

وتقيّد إسرائيل وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، مما تسبب في شح إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود وأوجد مجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، في ظل وجود حوالي مليوني نازح في القطاع المحاصر منذ 17 عاما.

وتطرقت إلى الدعوى التي رفعتها نيكاراغوا أمام محكمة العدل الدولية، ضد ألمانيا، قائلةً: "لن أعلق على هذا الأمر احتراما لمحكمة العدل الدولية".

وأضافت: "لقد أوضحنا منذ البداية أننا ملتزمون بالقانون الدولي، الذي يتضمن حق كل دولة في الدفاع عن نفسها. وهذا يعني أن إسرائيل، مثل أي دولة في العالم، لها الحق في الدفاع عن نفسها".

وتابعت: "أحد واجبات الحكومة الإسرائيلية التمييز بين حماس والسكان المدنيين والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة".

والاثنين، بدأت محكمة العدل الدولية، جلسة الاستماع الأولى في اتهام ألمانيا بـ"تسهيل ارتكاب إبادة" بحق الفلسطينيين خلال الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ 6 أشهر.

ووفق ما نشرته صفحة المحكمة، عبر منصة "إكس"، افتتحت نيكاراغوا المرافعة الشفهية بشأن طلبها إصدار "تدابير مؤقتة" ضد ألمانيا في الدعوى المقدمة في الأول من مارس/ آذار الماضي.

وقالت نيكاراغوا، في طلب الدعوى، إن ألمانيا "تنتهك اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية الموقعة عام 1948، غداة المحرقة النازية".

وتابعت أن "ألمانيا تسهّل ارتكاب إبادة بإرسالها معدات عسكرية (إلى إسرائيل)، وإيقافها تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين الفلسطينيين".

المصدر : وكالات