بالمواعيد وأرقام العمارات.. تفاصيل تسليم شقق الإسكان المتميز بمدينة المنصورة الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

يبدأ جهاز مدينة المنصورة الجديدة في تسليم 27 عمارة بمشروع الإسكان المتميز ذي الطابع الساحلي بالمنطقة الرابعة بالمرحلة الأولى خلال الفترة من يوم الأحد 5/5/2024 : يوم الخميس 27/6/2024، وذلك في أيامٍ محددة.

وجاءت المواعيد وأرقام العمارات على النحو التالي:

-سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 1، يوم الأحد 5/5/2024، ووحدات العمارة رقم 2، يوم الثلاثاء 7/5/2024، ووحدات العمارة رقم 3، يوم الأربعاء 8/5/2024، وتم تخصيص يوم الخميس 9/5/2024، للذين تخلفوا عن الاستلام في الأيام السابقة.

- سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 4، يوم الأحد 12/5/2024، ووحدات العمارة رقم 5، يوم الإثنين 13/5/2024، ووحدات العمارة رقم 6، يوم الثلاثاء 14/5/2024، ووحدات العمارة رقم 7، يوم الأربعاء 15/5/2024، وتخصيص يوم الخميس 16/5/2024، للذين تخلفوا عن الاستلام في الأيام السابقة، كما سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 8، يوم الأحد 19/5/2024، ووحدات العمارة رقم 9، يوم الإثنين 20/5/2024، ووحدات العمارة رقم 10، يوم الثلاثاء 21/5/2024، ووحدات العمارة رقم 11، يوم الأربعاء 22/5/2024، وتم تخصيص يوم الخميس 23/5/2024، للذين تخلفوا عن الاستلام في الأيام السابقة.

- سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 12، يوم الأحد 26/5/20224، ووحدات العمارة رقم 13، يوم الإثنين 27/5/2024، ووحدات العمارة رقم 14، يوم الثلاثاء 28/5/2024، ووحدات العمارة رقم 15، يوم الأربعاء 29/5/20245، ووحدات العمارة رقم 16، يوم الخميس 30/5/2024، ووحدات العمارة رقم 17، يوم الأحد 2/6/2024، ووحدات العمارة رقم 18، يوم الإثنين 3/6/2024، ووحدات العمارة رقم 19، يوم الثلاثاء 4/6/2024، ووحدات العمارة رقم 20، يوم الأربعاء 5/6/2024، وتم تخصيص يوم الخميس 6/6/2024، للذين تخلفوا عن الاستلام في المواعيد السابقة.

- سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 21، يوم الأحد 9/6/2024، ووحدات العمارة رقم 22، يوم الإثنين 10/6/2024، ووحدات العمارة رقم 23، يوم الثلاثاء 11/6/2024، ووحدات العمارة رقم 24، يوم الأربعاء 12/6/2024، ووحدات العمارة رقم 25، يوم الخميس 13/6/2024، ووحدات العمارة رقم 26، يوم الأحد 23/6/2024، ووحدات العمارة رقم 27، يوم الإثنين 24/6/2024، وتم تخصيص أيام من الثلاثاء 25/6/2024 : الخميس 27/6/2024، للذين تخلفوا عن الاستلام في المواعيد السابقة.