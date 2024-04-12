انتشال جثة طالب بالثانوي غرق في مياه بحر يوسف بالفيوم



محمد اسماعيل - القاهرة - الفيوم – حسين فتحى:

انتشلت قوات الضفادع البشرية والإنقاذ النهري بإدارة الحماية المدنية بمحافظة الفيوم، في ساعة مبكرة من صباح الجمعة جثمان طالب غرف مساء الخميس في مياه بحر يوسف بمنطقة قحافة بمدينة الفيوم.

كان اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، قد تلقى إخطارا من العميد محمد فؤاد مأمور قسم الفيوم"أول" بغرق طالب بالصف الأول الثانوي مساء الخميس.

انتقل اللواء خالد حسن مساعد مدير أمن الفيوم للأمن العام، والعميد محمد ماجد مدير إدارة الحماية المدنية، والعقيد محمود هيبة مفتش مباحث المنطقة المركزية، والمقدم كريم محرم رئيس مباحث الاشتباه لموقع الحادث للإشراف على انتشال جثة الطالب الغريق.

تبين من تحريات المقدم أحمد السوهاجي رئيس مباحث قسم الفيوم" أول" أن الطالب الغريق يدعى "كريم أحمد" بالصف الأول الثانوي، كان يلهو وأحد أصدقائه بالقرب من رصيف بحر يوسف و انزلقت قدماه في مياه البحر بمحيط منزله مما أدى إلى غرقه وسط المياه العميقة.

جرى نقل جثة الطالب لمشرحة مستشفى الفيوم العام، وأخطرت نيابة بندر الفيوم والتي تتولى التحقيق.