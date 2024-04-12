أعلنت محكمة أرجنتينية الخميس إن إيران أمرت بالهجوم الدامي عام 1992 على السفارة الإسرائيلية في بوينوس آيرس وبالهجوم عام 1994 على مركز أميا اليهودي، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.
وقد شمل الحكم أيضا حزب الله ، وأعلن إيران "دولة إرهابية"، ووصف الهجوم على مركز أميا - الأكثر دموية في تاريخ الأرجنتين - بأنه "جريمة ضد الإنسانية"، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية عن وثائق صادرة عن المحكمة.
كانت هذه تفاصيل خبر القضاء الأرجنتيني يتهم إيران بهجمات بوينوس آيرس ضد الجالية اليهودية عامي 1992 و1994 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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