القضاء الأرجنتيني يتهم إيران بهجمات بوينوس آيرس ضد الجالية اليهودية عامي 1992 و1994

أعلنت محكمة أرجنتينية الخميس إن إيران أمرت بالهجوم الدامي عام 1992 على السفارة الإسرائيلية في بوينوس آيرس وبالهجوم عام 1994 على مركز أميا اليهودي، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وقد شمل الحكم أيضا حزب الله ، وأعلن إيران "دولة إرهابية"، ووصف الهجوم على مركز أميا - الأكثر دموية في تاريخ الأرجنتين - بأنه "جريمة ضد الإنسانية"، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية عن وثائق صادرة عن المحكمة.