بايدن يعد بالدفاع عن الفيليبين إذا تعرضت لهجوم في بحر الصين الجنوبي

أكد الرئيس الأميركي جو بايدن أن "أي هجوم على طائرة أو سفينة أو على القوات المسلحة الفيليبينية في بحر الصين الجنوبي سيدفع إلى تنفيذ معاهدة الدفاع المشترك" التي تربط واشنطن ومانيلا.

وأصدر الرئيس الأميركي هذا التحذير إلى جانب الرئيس الفيليبيني فرديناند ماركوس ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، المدعوين إلى قمة ثلاثية في البيت الأبيض، على خلفية حوادث متسلسلة تتعلق بالصين في هذه المنطقة البحرية الحساسة جدا، مؤكدا ان "التزام الولايات المتحدة بأمن اليابان والفيليبين لا يتزعزع".

وفي وقت لاحق الخميس، نددت الولايات المتحدة واليابان والفيليبين بـ"السلوك الخطير والعدواني" لبكين في بحر الصين الجنوبي، وذلك في بيان مشترك نشر بختام القمة غير المسبوقة في واشنطن بين زعماء الدول الثلاث.