استشهاد فلسطينيين برصاص الاحتلال الغاشم ثالث أيام عيد الفطر المبارك

ياسر رشاد - القاهرة - مع مطلع ثالث أيام عيد الفطر المبارك اليوم الجمعة، وجهت قوات الاحتلال الغاشم أسلحتها النارية تجاه الشباب الفلسطيني العزل، ليصيب رصاصهم الغادر شابين وتفيض روحهما لبارئها في هذا اليوم المبارك.

ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، استشهد شاب في مدينة طوباس، بعد اطلاق قوات الاحتلال النار على المركبة التي كان يستقلها، وذلك بعد اقتحامهم للمدينة في الساعات الأولى من صباح اليوم، وانتشرت في عدد من أحيائها.

وقالت مصادر فلسطينية إن قوات الاحتلال فتحت النار على مركبة خلال اقتحامها طوباس، واستولت عليها.

ومن جانبه قال الهلال الأحمر في بيان مقتضب، إن طواقمه تلقت بلاغا عن استهداف الاحتلال لمركبة في طوباس، وتم تحريك مركبة إسعاف إلى الموقع، إلا أن قوات الاحتلال استولت على المركبة ومن بداخلها.

وبعد ذلك أعلنت طواقم الهلال أنها تمكنت من انتشال شهيد من داخل المركبة المستهدفة بعد أن تركتها قوات الاحتلال، قرب مفرق طمون، جنوب طوباس.

ويأتي استشهاد الشاب، بعد ساعات قليلة من ارتقاء الشاب محمد شحماوي برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم الفارعة جنوب طوباس، وفقًا لوفا.

وفس سياق متصل كانت قوات الاحتلال الصهيوني الإسرائيلي اقتحمت عدة مدن فلسطينية، وداهموا العديد من المنازل فجر اليوم، حيث اقتحمت بلدة "اذنا" غرب الخليل، بعدد من آلياتها العسكرية بلدة إذنا من الجهة الشمالية، وانتشرت وسط البلدة، وفي محيط منازل المواطنين في منطقة خلة الفول، دون ان يبلغ عن اعتقالات.

كما اقتحم الاحتلال مدينة طولكرم، بعدد من آليات الاحتلال المدينة من مدخلها الجنوبي، قادمة من مستوطنة "افني حيفتس" باتجاه بوابة شوفة، مضيفة أن الآليات العسكرية اتجهت صوب منطقة العزب شرق طولكرم، وتمركزت في ضاحية الصوانة، وعزبة الجراد وعزبة الطياح.

وفي نفس الوقت قامت قوة اخرى باقتحام المدينة من محورها الغربي واتجهت شمالا باتجاه حي الاقصى في ضاحية شويكة، وقامت بمطاردة مركبة لاحد الشبان بالقرب من دوار اليونس المؤدي للضاحية، واطلقت النار صوبها دون أن يبلغ عن اصابات.

وشهدت أيضًا عزبة ابو بلال في ضاحية اكتابا شرق المدينة، اقتحام للاحتلال في الوقت الذي جابت شوارع المدينة خاصة محيط ميدان الشهيد ثابت ثابت، والاحياء الشرقية والغربية والشمالية.

وفي مدينة قلقيلية، اقتحمت عدة آليات عسكرية إسرائيلية مدينة قلقيلية من مدخلها الشمالي، وتجولت في عدة مناطق، فيما داهم جنود الاحتلال أحد المنازل في منطقة صوفين، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات أو اعتقالات.

ووفقا للمصادر الطبية الفلسطينية أمس فقد ارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 33.545 شهيدا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وعدد المصابين إلى 76.094 مصابا.