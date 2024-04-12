نشاط للرياح وشبورة مائية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ 6 أيام المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل الطقس خلال الـ6 أيام المقبلة من اليوم الجمعة إلى الأربعاء 17 إبريل.

وتوقعت الأرصاد أن يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، دافئ على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للبرودة ليلا في الصباح الباكر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وحذرت الهيئة من الشبورة المائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تكون كثيفة على مناطق من السواحل الشمالية والدلتا.