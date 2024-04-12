التقى رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع في معراب السفير البابوي في لبنان المونسنيور باولو بورجيا، وتناول اللقاء الذي شاركت فيه النائبة ستريدا جعجع الأوضاع الراهنة في لبنان.

كانت هذه تفاصيل خبر جعجع التقى السفير البابوي وعرض معه الأوضاع الراهنة في لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.