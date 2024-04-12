مسؤول روسي: ارتفاع منسوب مياه نهر الأورال بمدينة أورينبورغ إلى مستوى خطير جديد

أعلن نائب عمدة مدينة أورينبورغ جنوبي ​روسيا​ ألكسندر كودينوف، ارتفاع منسوب المياه في نهر الأورال في مجراه بالمدينة وضواحيها إلى مستوى خطير جديد.

وأوضح في تصريح صحافي، أنّ "منسوب المياه استمرّ في الارتفاع اللّيل الماضي، وبلغ حتّى صباح اليوم 1120 سنتم" فوق السّقف الخطر، مشيرًا إلى أنّ المياه غمرت في اللّيلة الماضية 361 منزلًا وأراض شاسعة بأطراف المدينة، كما تمّ إجلاء 99 شخصًا.

ولفت كودينوف إلى أنّ "الأرصاد الجوّيّة الرّوسيّة تشير إلى أنّ أورينبورغ ستشهد اليوم ذروة الفيضان الّذي سيستمرّ يومين، قبل أن ينخفض منسوب المياه".

من جهتها حذّرت بلدية مدينة أورينبورغ من انقطاعات موقّتة للكهرباء في بعض أحياء المدينة، بسبب الفيضان.

وفي مقاطعة كورغان المجاورة، لا تزال 205 مبان سكنيّة وجسر واحد و7 طرق مقطوعة في 9 مناطق غمرتها مياه الفيضان.