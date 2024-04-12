الخارجية الروسية: على فنلندا أن تستعد للعواقب في حال تشكيلها تهديدا نوويا لروسيا

أكد مدير إدارة منع انتشار ومراقبة الأسلحة في وزارة الخارجية الروسية فلاديمير يرماكوف أن فنلندا ستواجه كافة الإجراءات العسكرية والسياسية الروسية المضادة إذا شكلت تهديدا نوويا لها.

ولفت يرماكوف في مقابلة مع وكالة "تاس" تعليقا على تصريحات السلطات الفنلندية بأنها قد تسمح بمرور أسلحة الناتو النووية عبر البلاد: "يمكن تقييم مثل هذه النوايا باستخدام تعبير إنهم لا يدرون ماذا يفعلون".

وأضاف: "إذا كان هذا هو اختيار السلطات الفنلندية، فعليها أن تكون مستعدة لعواقبه، وبغض النظر عما إذا كانت السلطات الفنلندية تعرف ما تفعله أو لا تعرف، فسيتعين عليها مواجهة الإجراءات المضادة العسكرية والتقنية الروسية بشكل كامل".

وأشار يرماكوف إلى أنه وحتى وقت قريب لم يكن لدى موسكو أي أسئلة جدية بالنسبة لهلسنكي في المجال الأمني، إلا أن "من الواضح لأي مراقب عاقل أنه قبل انضمام فنلندا إلى حلف شمال الأطلسي، لم تكن هذه الدولة مهددة على الإطلاق بأي شيء من الجانب الروسي.. ومع ذلك، قررت القيادة الفنلندية الآن فجأة الاستغناء عما يضمن هدوء واستقرار بلادها، أي الحياد العسكري، ووجدت نفسها منجذبة إلى سياسة الناتو العامة المناهضة لروسيا".