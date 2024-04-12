وزارة التجارة التركية نفت مزاعم تصدير منتجات محظورة إلى إسرائيل

أكّدت وزارة التجارة التركية، أن الادعاءات المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي باستمرار تصدير منتجات تم حظر تصديرها إلى إسرائيل هي "أكاذيب الهدف منها تضليل الرأي العام". ودعت الرأي العام إلى عدم إيلاء أي اهتمام لتلك الادعاءات.

وأوضحت في تصريح، أن تقييد تصدير 54 منتجاً إلى إسرائيل أصبح ساريا اعتبارًا من تاريخ 9 نيسان الجاري في تمام الساعة 09:00 بالتوقيت المحلي، وعدم منح أي رخصة تصدير منذ ذلك التاريخ.

ويوم الثّلثاء الماضي، أعلنت وزارة التجارية التركية تقييد تصدير 54 منتجاً إلى إسرائيل اعتبارًا من تاريخ 9 نيسان الجاري، وأكدت أن القيود على الصادرات إلى إسرائيل ستظل سارية حتى تعلن تل أبيب وقفًا فوريًا لإطلاق النار بغزة وتسمح بتقديم مساعدات كافية ومتواصلة للفلسطينيين.