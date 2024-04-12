اليوم الـ 189 للعدوان.. استشهاد 29 إثر قصف الاحتلال منزلاً وسط غزة

ياسر رشاد - القاهرة - استشهد أكثر من 29 مواطنا، وجرح العشرات، اليوم الجمعة، في ثالث أيام عيد الفطر المبارك، إثر قصف الطيران الحربي الإسرائيلي منزلا في قطاع غزة.

وشنت طائرات الاحتلال غارات على منزل لعائلة الطباطيبي، في منطقة السدرة، بحي الدرج وسط مدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 29 مواطنا، وجرح العشرات.

واستهدف القصف شقة سكنية في بناية بشارع يافا في الحي المذكور، ما أدى لإصابة 3 مواطنين، وتم نقل الشهداء والمصابين إلى المستشفى المعمداني.

كما استهدفت مروحيات الاحتلال ثلاثة منازل على الأقل في أحياء: الزيتون والشجاعية والرمال في مدينة غزة، ما أدى لوقوع إصابات بين صفوف المواطنين.

وقصفت مروحيات الاحتلال المناطق الشمالية لمخيم النصيرات وسط قطاع غزة، فيما نسف جيش الاحتلال عددا من المباني شمال المخيم.

وفي السياق، أصيب عدد من المواطنين بجروح، إثر قصف الاحتلال مدرسة تؤوي نازحين في المخيم الجديد في النصيرات، نقلوا على إثرها إلى مستشفى شهداء الأقصى.

وتمكنت طواقم الدفاع المدني، من انتشال جثامين 13 شهيدا متحللة، من منطقة البلد، وحي الأمل بمحافظة خان يونس جنوب القطاع، كما نقلت شهيدا وعدة جرحى عقب استهداف زوارق الاحتلال المدرسة الابتدائية في المخيم الجديد بالنصيرات.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة بحق قطاع غزة لليوم الـ 189 على التوالي، ويستمر في قصف المنازل والمنشآت عبر الغارات والأحزمة النارية على مختلف مناطق القطاع، والقصف بالمدفعيات، والاستهداف المباشر بالرصاص الحي، ما خلف حتى مساء أمس الخميس، أكثر من 33545 شهيدا، و76094 إصابة، غالبيتهم من النساء والأطفال.

كما يواصل الاحتلال حرب التجويع ضد المواطنين، وتشهد مستشفيات القطاع وضعا كارثيا في ظل نقص المستلزمات الطبية، فيما أكثر من 90% من المواطنين نزحوا إلى الجنوب.

فجر اليوم الجمعة

وشهدت الساعات الأولى من فجر اليوم الجمعة، ثالث أيام عيد الفطر، سلسلة من الهجمات والاقتحامات نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في عدة مدن فلسطينية.

حيث اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، بلدة اذنا غرب الخليل.

ووفقا لوكالة وفا، فإن قوات الاحتلال الاسرائيلي، اقتحمت بعدد من آلياتها العسكرية بلدة إذنا من الجهة الشمالية، وانتشرت وسط البلدة، وفي محيط منازل المواطنين في منطقة خلة الفول، دون ان يبلغ عن اعتقالات.

كما اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم الجمعة مدينة طولكرم، فقد تم اقتحام عدد من اليات الاحتلال المدينة من مدخلها الجنوبي، قادمة من مستوطنة "افني حيفتس" باتجاه بوابة شوفة.

وأضافت المصادر أن الآليات العسكرية اتجهت صوب منطقة العزب شرق طولكرم، وتمركزت في ضاحية الصوانة، وعزبة الجراد وعزبة الطياح.

في الوقت ذاته، اقتحمت قوة اخرى المدينة من محورها الغربي واتجهت شمالا باتجاه حي الاقصى في ضاحية شويكة، وقامت بمطاردة مركبة لاحد الشبان بالقرب من دوار اليونس المؤدي للضاحية، واطلقت النار صوبها دون ان يبلغ عن اصابات.

كما اقتحمت عزبة ابو بلال في ضاحية اكتابا شرق المدينة، في الوقت الذي جابت شوارع المدينة خاصة محيط ميدان الشهيد ثابت ثابت، والاحياء الشرقية والغربية والشمالية.



